В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой

В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.