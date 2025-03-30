В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой

Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.
Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны», отряд «Викинг» и другие. На прощание также приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.