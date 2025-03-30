Дожди на юге и западе: какая погода ожидает казахстанцев 31 марта

По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.
Только на юге, юго-востоке и западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью ожидаются осадки, днем дождь.
На востоке, юго-востоке Казахстана прогнозируют усиление ветра, на востоке — пыльную бурю. На западе, юге, юго-востоке и в центре страны — туманы.
В Астане 31 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +10+12°.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.