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Дожди на юге и западе: какая погода ожидает казахстанцев 31 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 31 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 68% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Zakon.kz

По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

Только на юге, юго-востоке и западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью ожидаются осадки, днем дождь.

сообщили в РПГ «Казгидромет»

На востоке, юго-востоке Казахстана прогнозируют усиление ветра, на востоке — пыльную бурю. На западе, юге, юго-востоке и в центре страны — туманы.

В Астане 31 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +10+12°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.