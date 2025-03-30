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Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей

БЕРЛИН, 30 Мар — РИА Новости. Ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после запуска, следует из кадров трансляции, организованной компанией в YouTube.

Вскоре после старта, выполненного около 12:30 (13:30 мск), двухступенчатая ракета потерпела крушение.

Запуск ракеты компании Isar Aerospace стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Цель тестового полета — сбор данных и накопление опыта.

«Благодаря этому испытательному полету мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим мерам безопасности, принятым в Isar Aerospace и на космодроме Аннёйа, весь персонал оставался все время в безопасности», — прокомментировала компания итоги запуска в своем аккаунте в соцсети Х.

Запуск Spectrum с территории норвежского космодрома Аннёйа в субботу отложили из-за неблагоприятных погодных условий, новую попытку запланировали на воскресенье. Ранее тестовый полет, изначально запланированный на 24 марта, уже отменяли из-за непогоды.

Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании — Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.

Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман ранее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. Он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace.

В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США.