Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей

«Благодаря этому испытательному полету мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим мерам безопасности, принятым в Isar Aerospace и на космодроме Аннёйа, весь персонал оставался все время в безопасности», — прокомментировала компания итоги запуска в своем аккаунте в соцсети Х.