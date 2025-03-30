Сроки прохождения техосмотра для такси и автобусов изменились в Беларуси

Должны проходить ТО каждые шесть месяцев машины такси, с момента выпуска которых прошло пять лет и больше, автобусы и маршрутки, выпущенные более двух лет назад, а также пятилетние транспортные средства, предназначенные для обучения вождению в автошколах.