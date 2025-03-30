Сроки прохождения техосмотра для такси и автобусов изменились в Беларуси

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси приняло постановление от 13 марта 2025 года № 24, которое предусматривает, что срок действия разрешений на допуск к участию в дорожном движении, выдаваемых «Белтехосмотром» для такси, маршруток и автобусов, будет зависеть от года выпуска транспортного средства.
Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что транспортные средства, используемые в перевозке пассажиров, теперь будут проходить техосмотр не каждые полгода, а с разной периодичностью. Это зависит от года выпуска автомобиля и автобуса.
Должны проходить ТО каждые шесть месяцев машины такси, с момента выпуска которых прошло пять лет и больше, автобусы и маршрутки, выпущенные более двух лет назад, а также пятилетние транспортные средства, предназначенные для обучения вождению в автошколах.
А вот для легковых автомобилей, с момента выпуска которых прошло до пяти лет, занятых в коммерческих перевозках, и автобусов до двух лет техосмотр нужно проходить раз в год.
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