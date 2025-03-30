В Ростовской области из-за ветра в Дону снизился уровень воды

В Ростовской области снизился уровень воды в Дону. Об этом сообщается на сайте «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По данным метеорологического бюллетеня, с субботы на воскресенье на участке Аксай-Азов уровень воды снизился на 22−44 сантиметра ниже неблагоприятных отметок. Причиной такого явления стал сильный ветер, порывы которого достигали местами 18 м/с.
До конца суток, 30 марта в реке на участке Аксай-Ростов также ожидается низкий уровень воды — в пределах и ниже неблагоприятных отметок.