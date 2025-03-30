В Ростовской области из-за ветра в Дону снизился уровень воды

По данным метеорологического бюллетеня, с субботы на воскресенье на участке Аксай-Азов уровень воды снизился на 22−44 сантиметра ниже неблагоприятных отметок. Причиной такого явления стал сильный ветер, порывы которого достигали местами 18 м/с.