Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Башкирии предупредил о мышиной лихорадке

Жителям Башкирии рассказали о симптомах болезни.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Башкирии с приходом весны рассказал о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, которую в народе знают, как мышиная лихорадка.

По информации ведомства, лихорадку вызывает вирус, который выделяют грызуны. Заражение происходит воздушно-пылевым путем, к примеру, во время уборки помещений.

Чтобы избежать заражения, нужно мыть руки, использовать респиратор при работе с пылью, проводить уборку помещения только влажным способом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.