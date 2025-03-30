Минздрав Башкирии предупредил о мышиной лихорадке

Минздрав Башкирии с приходом весны рассказал о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, которую в народе знают, как мышиная лихорадка.
По информации ведомства, лихорадку вызывает вирус, который выделяют грызуны. Заражение происходит воздушно-пылевым путем, к примеру, во время уборки помещений.
Чтобы избежать заражения, нужно мыть руки, использовать респиратор при работе с пылью, проводить уборку помещения только влажным способом.
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