Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы. Об этом шла речь в ходе посещения делегацией Ферганской области во главе с замхокима Нуриддином Мамажоновым Свердловской области России, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Узбекская сторона провела переговоры с замгубернатора российского региона Василием Козловым, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным, руководством Уральской ТПП, представителями компании «Уралхимпласт».

Речь шла о налаживании сотрудничества между производственными предприятиями Свердловской и Ферганской областей, в том числе, в свободных экономических зонах.

Российской стороне предложено рассмотреть вопрос открытия «Торгового дома Ферганы» в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга, где будет представлена продукция, производимая на промышленных и производственных площадках Ферганской области.

говорится в сообщении

С представителем правительства российского региона обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования.

В частности, узбекской стороной предложено рассмотреть возможность открытия филиалов высших и средне-специальных учебных заведений, расположенных в Свердловской области на территории Ферганского региона, по таким направлениям, как инженеры, IT, медицина, биотехнологии, а также подготовкой высококлассных специалистов мирового уровня, которые смогут разрабатывать и внедрять новейшие техники и технологии в производственные мощности Узбекистана.

говорится в сообщении

Говорили и об обучении граждан Узбекистана в моноцентрах при Агентстве миграции русскому языку и профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности на производственных и торговых площадях Свердловской области.

На встрече с заместителем министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анной Кузнецовой, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным обсудили привлечение инвестиций в производство стройматериалов, гостиничного бизнеса, животноводческий комплекс, а также на строительные площадки Ферганской области.

Российской стороной выражена заинтересованность в налаживании сотрудничества по вышеуказанным направлениям. Достигнута договоренность об организации ответного визита делегации Свердловской области с участием представителей бизнеса в Ферганский регион в мае этого года.

говорится в сообщении

Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний «Тритон-Электроникс» и «Эвертон». В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.

Также в рамках визита в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге прошел бизнес-форум и B2B-встречи с региональным руководителем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и представителями более 20 компаний Свердловской области.