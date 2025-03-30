В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний «Тритон-Электроникс» и «Эвертон». В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.