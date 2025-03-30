В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

Узбекская сторона провела переговоры с замгубернатора российского региона Василием Козловым, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным, руководством Уральской ТПП, представителями компании «Уралхимпласт».
Речь шла о налаживании сотрудничества между производственными предприятиями Свердловской и Ферганской областей, в том числе, в свободных экономических зонах.
Российской стороне предложено рассмотреть вопрос открытия «Торгового дома Ферганы» в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга, где будет представлена продукция, производимая на промышленных и производственных площадках Ферганской области.
С представителем правительства российского региона обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования.
В частности, узбекской стороной предложено рассмотреть возможность открытия филиалов высших и средне-специальных учебных заведений, расположенных в Свердловской области на территории Ферганского региона, по таким направлениям, как инженеры, IT, медицина, биотехнологии, а также подготовкой высококлассных специалистов мирового уровня, которые смогут разрабатывать и внедрять новейшие техники и технологии в производственные мощности Узбекистана.
Говорили и об обучении граждан Узбекистана в моноцентрах при Агентстве миграции русскому языку и профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности на производственных и торговых площадях Свердловской области.
На встрече с заместителем министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анной Кузнецовой, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным обсудили привлечение инвестиций в производство стройматериалов, гостиничного бизнеса, животноводческий комплекс, а также на строительные площадки Ферганской области.
Российской стороной выражена заинтересованность в налаживании сотрудничества по вышеуказанным направлениям. Достигнута договоренность об организации ответного визита делегации Свердловской области с участием представителей бизнеса в Ферганский регион в мае этого года.
Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний «Тритон-Электроникс» и «Эвертон». В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.
Также в рамках визита в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге прошел бизнес-форум и B2B-встречи с региональным руководителем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и представителями более 20 компаний Свердловской области.