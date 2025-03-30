ЖКХ Минска назвало критерии отбора домов для проведения капремонта

Гендиректор «Минского городского жилищного хозяйства» Марина Толстик рассказала по каким критериям отбирают дома для проведения капремонта, сообщает агентство «Минск-Новости».
Информируют, что в 2025 году будет отремонтировано 186 жилых домов. По каким критериям определяют дома, в которых пройдет капремонт?
Марина Толстик отметила, что важен год постройки, но это не основной показатель:
«Главное — техническое состояние дома, инженерных систем, которые в этом доме находятся».
Она рассказала, что предусмотрены осенние и весенние осмотры, когда специалисты выявляют недостатки.
«После этого замечания и предложения вносятся в акты, на основании которых и составляются планы ремонта. При этом существуют как текущая, так и перспективная программы», — уточнила она.
Ранее мы писали, что дома, где не будет проводиться капремонт, назвал министр ЖКХ Беларуси: «Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”.
Еще рассказали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте: «Не можем постоянно проводить капремонты».
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Кроме того, эксперт объяснил, чем обоснованы высокие цены на жилье частных застройщиков: «Разница 500−600 рублей за квадратный метр».