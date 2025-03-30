Рябов рассказал о погоде на неделю с 31 марта по 6 апреля

В выходные дни погода будет облачной, но без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Ночью и утром ожидается туман. Влажность воздуха составит до 60%. В ночное время температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов со знаком плюс. В середине дня в субботу температура поднимется до 6−10 градусов, а в воскресенье — до 7−13 градусов со знаком плюс.