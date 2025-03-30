Рябов рассказал о погоде на неделю с 31 марта по 6 апреля

В начале апреля весна будет активно набирать обороты. В первой декаде месяца средняя температура воздуха будет на пару градусов выше нормы. В большинстве дней будет преобладать антициклонический характер погоды, то есть ожидается мало осадков. В Беларуси установится теплая, солнечная, комфортная и в большинстве районов сухая погода. Однако к выходным ожидается похолодание.
В начале недели погоду будут определять малоподвижные атмосферные фронты, пришедшие с юга Европы. Ожидается облачная погода с прояснениями. В понедельник в большинстве районов, а во вторник местами на юге страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Влажность воздуха составит до 70%. Ветер будет северо-восточным, умеренным. Ночью температура воздуха составит от плюс 2 до плюс 6 градусов. Днем в понедельник ожидается от 8 до плюс 16 градусов тепла, во вторник — от плюс 11 до плюс 15 градусов.
В начале второй половины недели погодные условия останутся стабильными. Влияние на них будет оказывать область высокого атмосферного давления. В большинстве регионов вероятность осадков низкая. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет разных направлений, его скорость будет небольшой. Влажность воздуха составит до 70%. Ночью ожидается температура от плюс 2 до плюс 7 градусов. В четверг днем температура будет от 13 до 16 градусов тепла, а в пятницу немного похолодает — от 6 до плюс 13 градусов выше нуля.
В выходные дни погода будет облачной, но без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Ночью и утром ожидается туман. Влажность воздуха составит до 60%. В ночное время температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов со знаком плюс. В середине дня в субботу температура поднимется до 6−10 градусов, а в воскресенье — до 7−13 градусов со знаком плюс.