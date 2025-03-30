Пролетели над гнездом: в театре Образцова построили дурдом

Самого же летчика занимает идея, которой у Баха нет, но которая, безусловно, будет очень понятна московской думающей публике. Пилот пытается понять, в какой момент и когда у него все пошло не так? Ведь все шло прекрасно! Ведь было понятно, куда и как надо лететь, была видна цель, еще немного — и получился бы идеальный маршрут идеального полета! Надо выяснить, где была ошибка, и ради этого можно потерпеть все пытки и насмешки, весь этот серый и безрадостный быт, свою старческую немощь — да что угодно. Лишь бы случилось озарение, лишь бы узнать, где была ошибка.