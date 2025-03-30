Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора

Мы выбрали данную территорию для плоггинга не случайно. Здесь есть несколько урн, однако, несмотря на это, люди выбрасывают пластиковые бутылки, бумагу и другие отходы в неположенных местах. С помощью данной акции мы хотели еще раз напомнить общественности о том, что не стоит превращать места, где мы живем, в свалки, и что необходимо поддерживать чистоту окружающей среды. Надеемся, что теперь жители станут более ответственными в вопросе утилизации отходов.