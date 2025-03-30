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Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане порядка 3 000 человек на 58 локациях общей площадью около 150 гектаров собрали 349,8 тонн мусора, сообщает Минэкологии.

Источник: Министерство Экологии

Данное ведомство совместно с Агентством по управлению отходами и развитию циркулярной экономики провело массовую экоакцию по плоггингу в Каракалпакстане и во всех регионах страны.

Ее приурочили к 30 марта, Международному дню за мир без отходов.

Сегодня загрязнение отходами стало одной из актуальных проблем во всем мире. По прогнозам, к 2050 году объем отходов может достичь 308 миллиардов тонн. Поэтому важно уделять серьезное внимание вопросам очистки окружающей среды от отходов и их переработке. Цель акции — не только очистить обозначенную территорию, но и привлечь внимание общественности к необходимости не выбрасывать мусор в неположенных местах и повысить экологическую культуру.

отметил замминистра экологии РУз Искандар Кутбиддинов

Одной из локаций стала махалля «Янги Чоштепа» Янгихаетского района Ташкента. Здесь собрали более 1 тонны мусора.

Мы выбрали данную территорию для плоггинга не случайно. Здесь есть несколько урн, однако, несмотря на это, люди выбрасывают пластиковые бутылки, бумагу и другие отходы в неположенных местах. С помощью данной акции мы хотели еще раз напомнить общественности о том, что не стоит превращать места, где мы живем, в свалки, и что необходимо поддерживать чистоту окружающей среды. Надеемся, что теперь жители станут более ответственными в вопросе утилизации отходов.

рассказала начальник отдела Минэкологии Заррина Абдуллаева

Всем участникам акции вручили памятные подарки и благодарственные письма.