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Умер Ричард Чемберлен, звезда сериала «Сегун»

Умер американский актер Ричард Чемберлен, известный своими работами в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике», сообщает издание Variety со ссылкой на пресс-секретаря актера Харлана Болла.

Источник: AP/Invision

Ему было 90 лет.

Как рассказал Болл, Чемберлен умер в субботу, 29 марта в 23:15 по местному времени (30 марта 12:15 мск) из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Его дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме ужасов «Тайна пурпурного рифа», а первым крупным студийным фильмом Чемерлена стал «Гром барабанов».

В начале 1960-х компания MGM заключила с молодым актером контракт, ему досталась роль доктора Килдэра в одноименном сериале, который сразу стал хитом. В принесшем Чемберлену известность сериале «Сегун» он снялся в 1980 году.

Помимо актерской деятельности, пения и живописи, он был экоактивистом, в том числе выступал за спасение реки Туолумн в Сакраменто и Вашингтоне. Благодаря его усилиям река попала под защиту Национальной системы диких и живописных рек США.