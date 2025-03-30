Жители Ростовской области столкнулись с подорожанием шашлычного набора

Сервис сравнил цены на «шашлычные» товары за март 2024-го и 2025-го. Средний чек на мясо составил 752 рубля, что на 11% выше, чем в прошлом году. Комплект шампуров сейчас обойдется в 348 рублей, его стоимость увеличилась на 14%. Средняя цена на мангал — 1602 рубля, что на 15% выше, чем раньше. Древесный уголь продают за 284 рубля- его стоимость выросла на 12%. И только розжиг почти не подорожал: сегодня его можно купить за 288 рублей.