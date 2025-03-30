Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области столкнулись с подорожанием шашлычного набора

За традиционное блюдо на мангале жителям Ростовской области придется платить дороже.
Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области и других регионов столкнулись с тем, что «шашлычный набор» подорожал на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитический центр «Чек индекс».

Сервис сравнил цены на «шашлычные» товары за март 2024-го и 2025-го. Средний чек на мясо составил 752 рубля, что на 11% выше, чем в прошлом году. Комплект шампуров сейчас обойдется в 348 рублей, его стоимость увеличилась на 14%. Средняя цена на мангал — 1602 рубля, что на 15% выше, чем раньше. Древесный уголь продают за 284 рубля- его стоимость выросла на 12%. И только розжиг почти не подорожал: сегодня его можно купить за 288 рублей.

Таким образом, средний чек на «шашлычный набор» составил 3 тысячи 274 рубля. При этом, несмотря на подорожание, количество его покупок выросло на 24%.