Замглавы администрации Архангельской области Ананьев умер, играя в хоккей

«Вы — достойные представители поморской земли, настоящие солдаты. Вам придется решать сложные задачи по защите нашей великой родины — России, и ее граждан. Мы уверены, с этими задачами вы достойно справитесь. Дорогие ребята, мы верим в вас. Мы желаем вам удачи, и мы будем очень ждать вас. В добрый путь!» — говорил Ананьев мобилизованным.