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На дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 31 марта пообещали ухудшение видимости на дорогах. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается туман с видимостью до 500−1000 метров.

В регионе ожидают также небольшой дождь и ветер со скоростью 5−10 м/с. Ночью температура воздуха составит 0,-5°, по югу до +5°, днем +10, +15°.

В Уфе спрогнозировали переменную облачность, а также ветер со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −1,-3°, днем +12, +14°.

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