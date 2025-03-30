Губернатор прокомментировал разгромное поражение воронежского «Факела» в Краснодаре

«Руководство “Факела” держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учётом результата в Краснодаре. Но в первом тайме “Факел” был хорош. Потенциал и ресурсы у команды точно есть», — отметил Гусев.
Несмотря на результаты, воронежский клуб в РПЛ всегда отличала поддержкой зрителей. Так, на сегодняшнем матче, который прошел на выезде, за «наглецов» болели 1400 человек.
«Уверен, ради эмоций воронежцев, ради эмблемы клуба и профессионального достоинства наши футболисты смогут собраться с силами. Выход из тумана мы обязательно найдем. Все вместе, как всегда!».