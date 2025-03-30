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Губернатор прокомментировал разгромное поражение воронежского «Факела» в Краснодаре

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал жесткий разгром «Факела» в Краснодаре. Глава региона признал, что сложней ситуации, чем сейчас, у клуба в последние годы не было, однако призвал болельщиков не отворачиваться от команды.

Источник: ФК "Краснодар"

«Руководство “Факела” держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учётом результата в Краснодаре. Но в первом тайме “Факел” был хорош. Потенциал и ресурсы у команды точно есть», — отметил Гусев.

Несмотря на результаты, воронежский клуб в РПЛ всегда отличала поддержкой зрителей. Так, на сегодняшнем матче, который прошел на выезде, за «наглецов» болели 1400 человек.

«Уверен, ради эмоций воронежцев, ради эмблемы клуба и профессионального достоинства наши футболисты смогут собраться с силами. Выход из тумана мы обязательно найдем. Все вместе, как всегда!».