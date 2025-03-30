Школьники РФ завоевали медали на конкурсе научного творчества в Пекине

«За пятидесятилетнюю историю своего существования кубик Рубика неоднократно становился объектом исследования для математиков и программистов. Но есть одна “грань” кубика, о которой мало кто задумывался — двусторонние мозаики из кубиков. Предложенный Андреем метод позволяет собрать любой зеркальный двусторонний паттерн в инверсивных цветах на противоположных гранях кубика Рубика и создавать двусторонние мозаики любых размеров с зеркальным инверсивным изображением на обратной стороне. Результаты исследования позволяют формулировать новые математические задачи для теории групп и смежных областей исследования», — сообщили в МГУ.