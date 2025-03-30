Школьники РФ завоевали медали на конкурсе научного творчества в Пекине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пять российских школьников стали победителями и призерами Пекинского молодежного конкурса научного творчества (44nd Beijing Youth Science Creation Competition), который завершился в столице Китая. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Соревнования проходили с 26 по 30 марта в университете Китайской академии наук. Российская команда состояла из пяти школьников, которые ранее стали победителями конкурса научных работ «Ученые будущего», организуемого в рамках международного фестиваля «Наука 0+» (Nauka 0+). Среди россиян, которые привезут домой международные награды, — Мария Береснева (Москва), победившая в секции «Биология и науки о жизни» с работой о популяции морских стрелок (стрелковых червей) Parasagitta elegans в Кандалакшском заливе Белого моря.
«Полученные данные на начальном этапе исследования позволили впервые описать закономерности изменения размерного состава популяции P. elegans в Кандалакшском заливе Белого моря в осенне-зимне-весенний период. Ожидается, что исследования продолжатся в течение полного годового цикла для получения полной картины изменений», — пояснили в вузе.
Двусторонние мозаики, нанопластины и вихревые трубы.
Дмитрий Наконечный (Севастополь) победил в секции «Программирование» с исследованием «Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов». Представленное решение позволяет аквалангисту жестами управлять автономным подводным аппаратом. Андрей Маслов (Иваново) занял призовое место в секции «Математика» с работой, исследующей двусторонние паттерны на кубике Рубика.
«За пятидесятилетнюю историю своего существования кубик Рубика неоднократно становился объектом исследования для математиков и программистов. Но есть одна “грань” кубика, о которой мало кто задумывался — двусторонние мозаики из кубиков. Предложенный Андреем метод позволяет собрать любой зеркальный двусторонний паттерн в инверсивных цветах на противоположных гранях кубика Рубика и создавать двусторонние мозаики любых размеров с зеркальным инверсивным изображением на обратной стороне. Результаты исследования позволяют формулировать новые математические задачи для теории групп и смежных областей исследования», — сообщили в МГУ.
Российский школьник Михаил Елисеев (Москва) занял призовое место в секции «Химия» с работой «Электромагнитная жидкость. Наномешалки». Он создал магнитную жидкость, состоящую из нанопластинок, которые могут вращаться при воздействии поля. Диана Имаева (Раменское) стала призером в секции «Физика и астрономия» со своей работой «Исследование возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях».
«Использование вихревой трубы на водороде позволяет генерировать водородные потоки температур, которые могут быть применены для производства горячей воды для отопления или для использования населением и для охлаждения в холодильных камерах», — уточнили в пресс-службе университета.