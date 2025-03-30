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В Ростовской области на 25,5% снизилось производство яиц

В донском регионе произвели меньше яиц, мяса и молока.

Источник: Комсомольская правда

В январе и феврале в Ростовской области было произведено на 25,5% меньше яиц, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ростовстата.

За первые два месяца 2025 года в донском регионе было произведено 204 миллиона яиц, а за такой же период 2024-го — на 50 миллионов больше. В преддверии Пасхи многие дончане опасаются роста цен на этот важный для православного праздника товар.

Кроме того, в Ростовской области в январе и феврале произвели на 10,8% меньше мяса скота и птицы, а также на 2% меньше молока (по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м). Некоторые эксперты связывают ситуацию с уменьшением личных подсобных хозяйств в донском регионе.