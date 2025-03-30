Академик Зверев заявил, что ситуация с неизвестным вирусом прояснится за сутки

Об этом он сказал ИА Regnum.
«Для того чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это всё прояснится, что это за возбудитель», — сказал эксперт.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в России якобы был зафиксирован неизвестный вирус. По словам пациентов, он вызывает кашель с кровью и высокую температуру.
Позже в Роспотребнадзоре, комментируя данную новость, заявили, что ситуация находится на контроле.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сказал, что специалистам необходимо тщательно изучить все данные о якобы новом вирусе в России.
Профессор-вирусолог Виктор Зуев считает, что из-за якобы появления нового неизвестного вируса с кровавым кашлем следует носить маски и избегать мест скопления людей.