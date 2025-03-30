Глава СКР Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП с женщиной-инвалидом

В СК России обратилась жительница Шахт с жалобой на затянувшееся расследование ДТП, в котором пострадала ее 42-летняя дочь. Происшествие случилось в августе прошлого года. Когда пассажирка выходила из общественного транспорта, водитель зажал ей руку дверьми. Женщина-инвалид упала, и автобус протащил ее за собой по асфальту.