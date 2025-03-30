Глава СКР Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП с женщиной-инвалидом

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу, связанному с травмированием женщины-инвалида в автобусе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
В СК России обратилась жительница Шахт с жалобой на затянувшееся расследование ДТП, в котором пострадала ее 42-летняя дочь. Происшествие случилось в августе прошлого года. Когда пассажирка выходила из общественного транспорта, водитель зажал ей руку дверьми. Женщина-инвалид упала, и автобус протащил ее за собой по асфальту.
С ранами на ногах и правой руке пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
— Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.