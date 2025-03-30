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Главный тренер воронежского «Факела» ушел в отставку после жуткого разгрома от «Краснодара»

Дмитрий Пятибратов расписался в бессилии изменить ситуацию в команде.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после разгрома от «Краснодара» на выезде 0:5 подал в отставку. В клубе уверяют, что сделал он этом собственному желанию. В пресс-службе «Факела» уточнили, что Пятибратов объявил о своем решении футболистам сразу после провального матча.

Дмитрия Пятибратова поблагодарили за работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Отставка главного тренера была ожидаема. После зимнего перерыва игра «Факела» совсем расклеилась. Дело даже не в четырех поражениях подряд (а если вспомнить декабрьский проигрыш ЦСКА в Воронеже, то из пяти), а в том, что комбинации как класс практически пропали. Началось снова, как при Вадиме Евсееве, бесконечные навесы и единоборства. А футбол все-таки игра, а не борьба. О чем «Краснодар» лишний раз и напомнил.

Преемника Пятибратова пока не назвали.