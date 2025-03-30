Спасатели эвакуировали с Павловского водохранилища группу людей с детьми

Сегодня, 30 марта, на Павловском водохранилище помогли группе людей со взрослыми и детьми. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.
По предоставленным данным, спасатели заметили троих взрослых и троих детей от семь до девяти лет, которые перешли берег водохранилища для фотосъемки.
Чтобы избежать несчастного случая, спасатели эвакуировали людей на воздушной лодке «Славир-9У» на противоположный берег.
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