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Спасатели эвакуировали с Павловского водохранилища группу людей с детьми

Спасатели Башкирии сообщили о случае спасения.

Сегодня, 30 марта, на Павловском водохранилище помогли группе людей со взрослыми и детьми. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, спасатели заметили троих взрослых и троих детей от семь до девяти лет, которые перешли берег водохранилища для фотосъемки.

Чтобы избежать несчастного случая, спасатели эвакуировали людей на воздушной лодке «Славир-9У» на противоположный берег.

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