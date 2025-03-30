В Уфе пропала 9-летняя Дарина Фролова

В столице Башкирии 30 марта начались поиски 9-летней Дарины Фроловой. По информации волонтеров «Лиза Алерт», девочка вышла из дома в воскресенье и исчезла.
Приметы: нормальное телосложение, рост — 140 см, русые волосы и зеленые глаза.
В момент пропажи на ней была черная джинсовая куртка, черные джинсы и белые кроссовки.
Если вам что-то известно о девочке, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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