В Ростовской области в феврале подорожали продукты питания

В Ростовской области в феврале подорожало большое количество продовольственных товаров. Об этом сообщается на сайте Отделения Банка России по Ростовской области.
Годовая инфляция в донском регионе в феврале 2025 года выросла до 10,20% (месяцем ранее она составляла 9,97%). Годовой прирост цен на продукты увеличился до 13,88% против 13,36% в январе.
Больше всего выросла стоимость кофе, чая и какао с 6,87% в январе до 9,96% в феврале. Это связано с повышением мировых цен, вызванных неурожаем в странах производителях. Также сказалось увеличение транспортных расходов поставщиков. Кондитерским фабрикам какао бобы также обходились дороже. В результате ускорился годовой прирост цен на шоколад и шоколадные конфеты. Кондитерские изделия подорожали на 14,02%, по сравнению с 12,79% в январе.
Выросли в цене сыр до 19,10% (в январе 16,93%) и молоко до 19,61% (ранее 17,47%). Молочные комбинаты продолжили перекладывать в цены возросшие затраты на производство, оплату труда, упаковку и логистику.
Также повысились цены на алкоголь на 13,28% (в январе 11,29%). Стоимость рыбпродуктов увеличились с 18,36% до 20,05%. Предложение этой продукции в регионе снизилось. Виной тому — сокращение объемов вылова в стране и уменьшение производства у донских рыбоводов.