В Ростовской области в феврале подорожали продукты питания

Больше всего выросла стоимость кофе, чая и какао с 6,87% в январе до 9,96% в феврале. Это связано с повышением мировых цен, вызванных неурожаем в странах производителях. Также сказалось увеличение транспортных расходов поставщиков. Кондитерским фабрикам какао бобы также обходились дороже. В результате ускорился годовой прирост цен на шоколад и шоколадные конфеты. Кондитерские изделия подорожали на 14,02%, по сравнению с 12,79% в январе.