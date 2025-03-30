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МАРТ Беларуси: поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником

МАРТ: торговая сеть получила 20 тонн картошки, но 76% ее повредил проволочник.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Мурончик рассказала телеканалу СТВ, как поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником.

По словам спикера, с такой проблемой столкнулась сеть «Евроопт»:

— Качество где-то хромает. В один из мартовских дней «Евроопт» в ходе приемки 20 тонн [картофеля] получал от одного из производителей, 76% из партии было повреждено проволочником.

Но в целом, по словам представителя МАРТ, доступность картошки в Беларуси острых вопросов не вызывает:

— У нас же сегодня в хранилищах имеется более 17 тысяч тонн картофеля, и его хватит до конца межсезонного периода. Поэтому сказать, что проблема, нет.

В эфире СТВ отметили, что Ирина Мурончик уже 30 лет в деле торговли, и за это время специалист не помнит, чтобы картофель весной был под особым вниманием.

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