МАРТ Беларуси: поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником

Начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Мурончик рассказала телеканалу СТВ, как поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником.
По словам спикера, с такой проблемой столкнулась сеть «Евроопт»:
— Качество где-то хромает. В один из мартовских дней «Евроопт» в ходе приемки 20 тонн [картофеля] получал от одного из производителей, 76% из партии было повреждено проволочником.
Но в целом, по словам представителя МАРТ, доступность картошки в Беларуси острых вопросов не вызывает:
— У нас же сегодня в хранилищах имеется более 17 тысяч тонн картофеля, и его хватит до конца межсезонного периода. Поэтому сказать, что проблема, нет.
В эфире СТВ отметили, что Ирина Мурончик уже 30 лет в деле торговли, и за это время специалист не помнит, чтобы картофель весной был под особым вниманием.
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