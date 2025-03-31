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Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с разрушенной дорогой в Башкирии

Глава следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в башкирском городе Октябрьском.

СМИ сообщили о нарушении прав жителей микрорайона Радужного, где единственная дорога находится в разрушенном состоянии. В итоге местные жители оказались в изоляции и у них нет возможности добраться до социально значимых учреждений. К ним не могут проехать экстренные службы. Обращения в местную администрацию результатов не принесли.

В региональном следкоме по данному факту начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по РБ Ильясу Масаллимову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.