Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с разрушенной дорогой в Башкирии

СМИ сообщили о нарушении прав жителей микрорайона Радужного, где единственная дорога находится в разрушенном состоянии. В итоге местные жители оказались в изоляции и у них нет возможности добраться до социально значимых учреждений. К ним не могут проехать экстренные службы. Обращения в местную администрацию результатов не принесли.