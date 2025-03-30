Резидент ИНТЦ «Валдай» НовГУ импортозаместил контроллер полета для БПЛА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Резидент Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Новгородского университета «Интеллектуальная электроника — Валдай», компания «Оригинальные русские контроллеры» (ОРК), разработала инновационный прикладной подход к программированию микроконтроллеров для беспилотников. Он позволит существенно расширить сферу применения низкопроизводительных отечественных микропроцессоров, сообщили ТАСС в команде разработчиков.
«Наша команда выполняет полный цикл работ — от разработки концепции решения до дизайна плат и написания специализированного программного обеспечения. Мы используем чипы, которые способна производить отечественная промышленность и их значительно более дешевые зарубежные аналоги. Производим свои платы на российских заводах и, в случае необходимости, можем практически полностью заместить зарубежные компоненты российскими аналогами. Стремимся к тому, чтобы окончательно решить вопрос импортозамещения в своем производстве», — сообщили в ОРК.
Компания разрабатывает и производит управляющую электронику для БАС: полетные контроллеры, платы распределения питания, регуляторы оборотов трехфазных электродвигателей. Но главное — ПО для этих систем, включая программу автоматического пилотирования, которая вкупе с периферийными устройствами способна решать любые задачи, от сбора грибов до бурения скважин.
Для чего нужен контроллер полета.
Один из примеров готовых продуктов — контроллер полета беспилотной авиасистемы. Это управляющий моторами логистический блок микроконтроллера, который обеспечивает высокое качество полета. Как отмечают разработчики, их изобретение — единственный программно-аппаратный комплекс, доступный на широком рынке и созданный для отечественных микроконтроллеров.
Основной функционал программы — сбор и анализ информации, получаемой с датчиков, расположенных на плате контроллера, а также сигналов с внешних каналов получения информации, в том числе каналов управления. На основе анализа полученной информации контроллер осуществляет управление моторами в системе мультироторного типа для достижения заданного уровня стабильности полета, сохранения уровня высоты, реализации полетной программы. Дополнительный функционал включает в себя обеспечение связи с программой для персональной ЭВМ, которая настраивает параметры переменных, необходимых для корректной и предсказуемой работы данного ПО. «Это важно, потому что на отечественных микросхемах зарубежное ПО работать не сможет, а отечественные микроконтроллеры слишком низкопроизводительные и с недостаточным объемом памяти», — отметили разработчики.
В ОРК уточнили, что разработка была выпущена малой серией. Готовится запуск в крупномасштабное серийное производство. Разрабатываемое ПО проходит строгий контроль, исключающий появление бэкдоров и недокументированных возможностей, а кроссплатформенный интерфейс дает пользователям возможность использования Linux-систем.