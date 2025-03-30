Резидент ИНТЦ «Валдай» НовГУ импортозаместил контроллер полета для БПЛА

Основной функционал программы — сбор и анализ информации, получаемой с датчиков, расположенных на плате контроллера, а также сигналов с внешних каналов получения информации, в том числе каналов управления. На основе анализа полученной информации контроллер осуществляет управление моторами в системе мультироторного типа для достижения заданного уровня стабильности полета, сохранения уровня высоты, реализации полетной программы. Дополнительный функционал включает в себя обеспечение связи с программой для персональной ЭВМ, которая настраивает параметры переменных, необходимых для корректной и предсказуемой работы данного ПО. «Это важно, потому что на отечественных микросхемах зарубежное ПО работать не сможет, а отечественные микроконтроллеры слишком низкопроизводительные и с недостаточным объемом памяти», — отметили разработчики.