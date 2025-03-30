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Мингорисполком объяснил недостаточную востребованность гаражей-стоянок

Мингорисполком объяснил, почему минчанами недостаточно востребованы гаражи-стоянки.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько объяснил в эфире телеканала СТВ, почему минчанами недостаточно востребованы гаражи-стоянки, где должны размещаться порядка 60% автомобилей жителей столицы. Их возведение планируется еще в период составления генплана того или иного жилого массива.

— Пока наш менталитет не позволяет идти и оставлять транспортное средство в гараже-стоянке, — поделился мнением Гутько и привел пример крупного столичного микрорайона «Каменная Горка». — Вопрос по обеспечению парковочными местами предусмотрен в границе коммунально-обслуживающей зоны, которая располагается между улицей Каменногорской и Минской кольцевой автомобильной дороги. То есть эти территории на сегодня не освоены.

Также норматив по обеспечению парковками в Минске гласит, что оставшиеся 40% машин могут стоять во дворах. В целом же, указанный норматив выполняется: это 370 машино-мест на тысячу жителей.

Тем временем МАРТ Беларуси рассказал, что поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником.

Также глава МИД Максим Рыженков высказался о пересмотре санкций ЕС против Беларуси.

Еще врач сказала, что входит в программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.

Мы узнали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте.

Кроме того, глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что белорусские банки должны принимать доллары любого образца.

А еще глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.