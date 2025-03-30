Мингорисполком объяснил недостаточную востребованность гаражей-стоянок

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько объяснил в эфире телеканала СТВ, почему минчанами недостаточно востребованы гаражи-стоянки, где должны размещаться порядка 60% автомобилей жителей столицы. Их возведение планируется еще в период составления генплана того или иного жилого массива.
— Пока наш менталитет не позволяет идти и оставлять транспортное средство в гараже-стоянке, — поделился мнением Гутько и привел пример крупного столичного микрорайона «Каменная Горка». — Вопрос по обеспечению парковочными местами предусмотрен в границе коммунально-обслуживающей зоны, которая располагается между улицей Каменногорской и Минской кольцевой автомобильной дороги. То есть эти территории на сегодня не освоены.
Также норматив по обеспечению парковками в Минске гласит, что оставшиеся 40% машин могут стоять во дворах. В целом же, указанный норматив выполняется: это 370 машино-мест на тысячу жителей.
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