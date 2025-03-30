Мингорисполком объяснил недостаточную востребованность гаражей-стоянок

— Пока наш менталитет не позволяет идти и оставлять транспортное средство в гараже-стоянке, — поделился мнением Гутько и привел пример крупного столичного микрорайона «Каменная Горка». — Вопрос по обеспечению парковочными местами предусмотрен в границе коммунально-обслуживающей зоны, которая располагается между улицей Каменногорской и Минской кольцевой автомобильной дороги. То есть эти территории на сегодня не освоены.