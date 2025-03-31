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В сентябре в Калининграде будет курсировать автобус большого класса

В Калининграде начнут ездить автобусы большого класса.

Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила во время осмотра хода ремонта дорог и тротуаров в районе улиц Аксакова и Свердлова.

В этом месте перекрещиваются «красные линии» сразу двух пунктов городской «тротуарной программы-2025». На одной улице снимают асфальт, на второй уже укладывают нижний слой асфальтобетона на проезжей части и переложили плитку на тротуарах, а также замостили народные «протоптыши». Когда будет готова местная дорожная инфраструктура, здесь начнет ходить общественный транспорт.

Кстати, на ремонт тротуаров в Калининграде в этом году выделены небывалые 700 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начали ремонтировать тротуар на части Ленинского проспекта.