В сентябре в Калининграде будет курсировать автобус большого класса

В этом месте перекрещиваются «красные линии» сразу двух пунктов городской «тротуарной программы-2025». На одной улице снимают асфальт, на второй уже укладывают нижний слой асфальтобетона на проезжей части и переложили плитку на тротуарах, а также замостили народные «протоптыши». Когда будет готова местная дорожная инфраструктура, здесь начнет ходить общественный транспорт.