На Солнце произошло пять вспышек класса М

Первая вспышка произошла после полуночи. «30 марта в 00:38 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты», — сообщает институт.
Позднее было зафиксировано еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.
Отмечается, что все вспышки произошли в одной группе пятен — 4048.
О вспышках
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пятьклассов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.