В волгоградском ЦПКиО состоялось эффектное огненное шоу

В это воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось зрелищное открытие огненного сезона. По этому случаю у главной сцены для жителей и гостей города выступил творческий коллектив, участники которого представили зрителям эффектные номера.
Фаерщики удивили собравшихся сложными движениями и трюками с пылающими предметами. Языки пламени взмывали вверх и разлетались в разные стороны на расстояние в несколько метров.
За шоу наблюдали десятки человек. Экстремальное представление заворожило публику.