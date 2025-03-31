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В волгоградском ЦПКиО состоялось эффектное огненное шоу

Полюбоваться красочным зрелищем в главный парк города 30 марта пришли десятки человек.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

В это воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось зрелищное открытие огненного сезона. По этому случаю у главной сцены для жителей и гостей города выступил творческий коллектив, участники которого представили зрителям эффектные номера.

Фаерщики удивили собравшихся сложными движениями и трюками с пылающими предметами. Языки пламени взмывали вверх и разлетались в разные стороны на расстояние в несколько метров.

За шоу наблюдали десятки человек. Экстремальное представление заворожило публику.