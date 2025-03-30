Мексиканский боксер отказался от реванша с Биволом

Напомним, что в мае 2022 года Альварес потерпел поражение от Бивола и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Это поражение стало значимым событием в карьере мексиканского спортсмена.