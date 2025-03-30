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Мексиканский боксер отказался от реванша с Биволом

В данный момент команда мексиканца рассматривает другие варианты соперников.

Источник: Аргументы и факты

Мексиканский боксер Сауль Альварес не планирует проводить реванш с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом команда мексиканца сообщила в беседе с ТАСС.

Представители Альвареса отметили, что в данный момент они рассматривают другие варианты соперников.

Напомним, что в мае 2022 года Альварес потерпел поражение от Бивола и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Это поражение стало значимым событием в карьере мексиканского спортсмена.

Ранее сообщалось, что бывшей жене питерского боксера Дмитрия Бивола поступили угрозы убийством после его громкого боя с Артуром Бетербиевым. Женщине начали поступать угрозы в личные сообщения.