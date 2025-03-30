Россиян вновь ждут с магнитные бури: произошли новые вспышки на Солнце

Вспышки среднего класса мощности M зафиксировали на Солнце. Россияне могут вновь столкнуться с магнитными бурями. Это отражается, в первую очередь, на людях, страдающих от перепадов давления. О новых вспышках сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.
Первое явление зафиксировали 30 марта в 00:38 по Москве. Вспышка длилась 33 минуты. Далее последовали еще четыре. Все вспышки ранжированы классом М.
«30 марта в 00:38 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты», — рассказали в Институте прикладной геофизики.
Вспышки класса М считаются средними по мощности, однако они могут спровоцировать солнечный радиационный шторм, краткие перебои в связи в полярных регионах и небольшие магнитные бури.
Магнитные бури, действительно, могут оказывать влияние на здоровье. Организм несильно, но реагирует на изменения окружающей среды, подробно пишет KP.RU.