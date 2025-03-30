Россиян вновь ждут с магнитные бури: произошли новые вспышки на Солнце

Вспышки среднего класса мощности M зафиксировали на Солнце. Россияне могут вновь столкнуться с магнитными бурями. Это отражается, в первую очередь, на людях, страдающих от перепадов давления. О новых вспышках сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.