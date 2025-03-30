Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян вновь ждут с магнитные бури: произошли новые вспышки на Солнце

ТАСС: на Солнце произошло пять вспышек класса М.

Источник: Комсомольская правда

Вспышки среднего класса мощности M зафиксировали на Солнце. Россияне могут вновь столкнуться с магнитными бурями. Это отражается, в первую очередь, на людях, страдающих от перепадов давления. О новых вспышках сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

Первое явление зафиксировали 30 марта в 00:38 по Москве. Вспышка длилась 33 минуты. Далее последовали еще четыре. Все вспышки ранжированы классом М.

«30 марта в 00:38 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты», — рассказали в Институте прикладной геофизики.

Вспышки класса М считаются средними по мощности, однако они могут спровоцировать солнечный радиационный шторм, краткие перебои в связи в полярных регионах и небольшие магнитные бури.

Магнитные бури, действительно, могут оказывать влияние на здоровье. Организм несильно, но реагирует на изменения окружающей среды, подробно пишет KP.RU.