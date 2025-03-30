Мурманский стрелок успел ранить несколько человек с крыши

На данный момент стрелок укрылся на крыше здания, однако силы правопорядка не могут попасть туда, поскольку выход на крышу заблокирован. Единственный возможный способ добраться — по отвесной лестнице, что осложняет операцию.
Стрельба в Мурманске. Видео © Telegram / SHOT.
Предварительно, у стрелка может быть два огнестрельных оружия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, выключить свет и отойти от окон.
Напомним, в Кольском районе неизвестный злоумышленник, вооружённый карабином, открыл огонь по прохожим. В связи с инцидентом полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда.