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Мурманский стрелок успел ранить несколько человек с крыши

В Мурманске несколько человек получили ранения в ходе стрельбы с крыши девятиэтажного общежития. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

На данный момент стрелок укрылся на крыше здания, однако силы правопорядка не могут попасть туда, поскольку выход на крышу заблокирован. Единственный возможный способ добраться — по отвесной лестнице, что осложняет операцию.

Стрельба в Мурманске. Видео © Telegram / SHOT.

Предварительно, у стрелка может быть два огнестрельных оружия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, выключить свет и отойти от окон.

Напомним, в Кольском районе неизвестный злоумышленник, вооружённый карабином, открыл огонь по прохожим. В связи с инцидентом полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда.