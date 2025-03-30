Как прошел восьмой выпуск шоу «Маска»: Окунь поразил жюри и ушел

Сам певец подтвердил, что его голос уже давно распознали фанаты, несмотря на все его попытки замаскировать его, выбирая песни, которые он обычно не исполняет. «Я исполнял композиции, которые никогда бы не включил в свой обычный репертуар и не выбрал бы для исполнения в жизни», — поделился Ярослав перед тем, как покинуть шоу.