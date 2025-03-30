Как прошел восьмой выпуск шоу «Маска»: Окунь поразил жюри и ушел

Филипп Киркоров был восхищен выступлениями многих участников шоу «Маска».
30 марта на НТВ вышел восьмой выпуск шестого сезона шоу «Маска», в котором знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность. С каждой серией финал все ближе, и снова один из участников покинул проект. О том, какие песни спели участники, и кто из них снял маску — в материале URA.RU.
Правила шоу «Маска».
«Маска» — это популярное музыкальное шоу, в котором артисты выходят на сцену в забавных костюмах, полностью скрывающих их личность. А зрители, вместе с звездным жюри, пытаются угадать кто же скрывается под костюмом. Если судьям удается угадать певца, то он покидает шоу. Так, один за другим, участники уходят из шоу, пока не останется один победитель.
За судейскими креслами оказались старые знакомые фанатам шоу: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Новым же членом жюри стал певец Стас Костюшкин, а ведет шоу Вячеслав Макаров.
Выступления в восьмом выпуске шоу «Маска».
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В открывающем выступлении нового выпуска шоу зрители увидели Боксера, который также первым оказался в списке номинантов на вылет. На сцене Бульдог появился в боксерских перчатках и спортивных шортах, выступая с песней «Eye of a Tiger» и вживаясь в роль боксера, сражающегося на ринге.
Утка исполнила песню Анны Асти «Давай все сохраним». Жюри предположили, что это может быть Диана Арбенина или Марго. Родригез заявил, что на сцене может быть Ева Власова. Огурчик спел хит Валерия Кипелова «Я свободен» под оригинальную постановку — балет раскладывает огурчики по банкам для засолки. Жюри предположило, что песню поет Сергей Минаев.
Далматин остался верен своему стилю и представил номер под новую композицию Леди Гаги «Abracadabra», что также вызвало аплодисменты публики. Окунь спел песню «Скажи, зачем тебе моя любовь» Алексея Чумакова. Версии жюри: Артем Муратов, Нодар Ревия, Севак, Ярослав Сумишевский. Сокол вышел на сцену с песней группы «Технология» «Танцы вдвоем». Сокол на сцене активно танцевал и после выступления артиста задарили цветами поклонницы.
Жюри предположили, что за этой маской скрывается Николай Бандурин, Сергей Лазарев, Антон Макарский или Влад Соколовский. Страус спела песню Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Среди выдвинутых версий жюри: Вика Складчикова, Наташа Рудова, Алена Блин, Олеся Судзиловская и даже Ксения Собчак.
Кто покинул шоу «Маска» в восьмом выпуске.
Ярослав Сумишевский покинул шоу «Маска’Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Номинантами на вылет в этом выпуске стали: Боксер, Далматин и Окунь. В результате голосования зрители в зале проголосовали за сохранение Далматина в шоу, тогда как жюри отдало предпочтение Боксеру.
Окунь был вынужден снять маску, однако перед этим члены жюри высказали свои предположения о том, кто мог скрываться под костюмом. Регина Тодоренко и Валерия предположили, что это Нодар Ревия, Тимур Родригез предложил имя Артема Муратова, в то время как Филипп Киркоров и Стас Костюшкин догадались, что это Ярослав Сумишевский — и оказались правы.
Сам певец подтвердил, что его голос уже давно распознали фанаты, несмотря на все его попытки замаскировать его, выбирая песни, которые он обычно не исполняет. «Я исполнял композиции, которые никогда бы не включил в свой обычный репертуар и не выбрал бы для исполнения в жизни», — поделился Ярослав перед тем, как покинуть шоу.
Кто остался в шоу «Маска».
Ранее были раскрыты персонажи Коровки (Агата Муцениеце), Капибары (Эльдар Джарахов), Овечки (Ксения Бородина), Цыпленка (Александр Ревва), Богомола (Ольга Серябкина) и Быка (ВладиМир). Участие в проекте продолжают Боксер, Вождь, Далматин, Огурчик, Сокол, Страус и Утка. Девятый выпуск шоу «Маска» выйдет в эфир 6 апреля 2025 года.