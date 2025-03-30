Трамп: США введут пошлины до 50% на нефть из РФ, если мир не будет достигнут

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести вторичные ограничительные меры в отношении нефти из России, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом американский глава сказал в интервью телеканалу NBC News.
«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению конфликта на Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России», — информировал президент.
Так, Трамп пояснил, что компании, продолжающие закупки российской нефти, столкнутся с запретом на ведение коммерческой деятельности в Америке. Американский президент уточнил сроки введения ограничений: пошлины в 25% на нефтепродукты и другие товары из РФ начнут действовать через 30 дней при отсутствии прогресса в переговорах о прекращении боевых действий.
По информации телеканала NBC News, Трамп также выразил крайнее недовольство заявлениями президента России Владимира Путина в адрес украинского руководства. Американский лидер расценил позицию Москвы как контрпродуктивную, потому что она не ведет в «правильном направлении».
Во время визита в Мурманск 27 марта российский лидер высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что мировая практика знает примеры установления временного международного управления, что может создать условия для конструктивных переговоров. Так, в качестве примеров Путин назвал внешнее управление под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.
Российский глава также предложил рассмотреть вариант временного управления на Украине в рамках международного обсуждения с участием ООН, западных государств и союзников РФ.
Несмотря на это, Трамп отметил, что у него с Путиным «очень хорошие отношения» и что «гнев быстро рассеивается», когда Москва показывает готовность к сотрудничеству.
Сейчас западными странами наложены совокупно 28 595 ограничительных мер на российских граждан и организации. Эти санкции были введены как Соединенными Штатами вместе с партнерами, так и Европейским союзом.
Ранее американский президент предупредил европейские государства и Канаду о более высоком резком увеличении торговых тарифов. Трамп пояснил, что планируемые меры будут существенно жестче действующих, подчеркнув, что они призваны «защитить лучшего друга, который когда-либо был у каждой из этих двух стран».