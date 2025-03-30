Советские и, позже, российские граждане неоднократно сталкивались с экономическими кризисами. Государство всегда оставалось великим, даже в такие нелегкие моменты. Однако любить и уважать Родину россияне начали только с приходом президента РФ Владимира Путина, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее слова приводит телеканал «Россия 1».
Она напомнила, как непросто было жить при кризисе 1998 года. В стране царили сепаратистские настроения. Маргарита Симоньян отметила, что Россия была великой страной всегда, даже до того, как Америку открыли как континент. Люди справлялись с трудностями, не взирая на легкомысленных руководителей.
«А потом пришел Путин Владимир Владимирович. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись… Пришел нормальный человек с ценностями, не только с интересами… Я просто про это хотела напомнить и сказать, дай Бог здоровья», — резюмировала Маргарита Симоньян.
Владимир Путин, тем временем, пообщался с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Российского лидера заинтересовала демографическая ситуация в регионе. Средняя продолжительность жизни растет, а число браков сокращается.