«Хотела напомнить и сказать, дай Бог здоровья»: Симоньян заявила, что россияне начали любить страну с приходом Путина

«А потом пришел Путин Владимир Владимирович. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись… Пришел нормальный человек с ценностями, не только с интересами… Я просто про это хотела напомнить и сказать, дай Бог здоровья», — резюмировала Маргарита Симоньян.