Устроившего стрельбу в Мурманске нейтрализовали сотрудники СОБР и ОМОН

Неизвестный, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске, обезврежен бойцами спецназа. Преступника нейтрализовали сотрудники регионального СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Об этом оповещает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.
Силовикам удалось пробраться на заблокированную крышу общежития. Губернатор Мурманского региона Андрей Чибис подтвердил сведения о нейтрализации злоумышленника. Андрей Чибис поблагодарил за работу сотрудников силовых органов.
«Сотрудники мурманского СОБР “Росомаха” и ОМОН “Медведь” Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ЧП случилось вечером 30 марта. Неизвестный открыл огонь с крыши общежития. Андрей Чибис подтвердил информацию о стрелке. Он также призвал жителей не поддаваться панике и не снимать работу сотрудников МЧС.