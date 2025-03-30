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Устроившего стрельбу в Мурманске нейтрализовали сотрудники СОБР и ОМОН

Сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» обезвредили неизвестного, устроившего стрельбу с крыши дома.

Неизвестный, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске, обезврежен бойцами спецназа. Преступника нейтрализовали сотрудники регионального СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Об этом оповещает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.

Силовикам удалось пробраться на заблокированную крышу общежития. Губернатор Мурманского региона Андрей Чибис подтвердил сведения о нейтрализации злоумышленника. Андрей Чибис поблагодарил за работу сотрудников силовых органов.

«Сотрудники мурманского СОБР “Росомаха” и ОМОН “Медведь” Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ЧП случилось вечером 30 марта. Неизвестный открыл огонь с крыши общежития. Андрей Чибис подтвердил информацию о стрелке. Он также призвал жителей не поддаваться панике и не снимать работу сотрудников МЧС.