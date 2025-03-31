Что можно и нельзя делать в Кириллов день 31 марта на Проказы Домового

Не стоит впускать в дом непрошенных гостей. Предки верили, что они могут забрать счастье, здоровье, радость из семьи. Кроме того, день не подходит для похода в гости, так как можно лишиться удачи в финансовом плане. Запрещено стричь волосы. Подобное может спровоцировать мелкие неприятности.