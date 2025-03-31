Что можно и нельзя делать в Кириллов день 31 марта на Проказы Домового

Православная церковь 31 марта вспоминает святого Кирилла. В народе отмечают Кириллов день. Вместе с тем существует еще одно название — Проказы Домового. Согласно приметам, 31 марта Домовой просыпается после зимней спячки и начинает пакостить.
Что нельзя делать 31 марта.
Не стоит впускать в дом непрошенных гостей. Предки верили, что они могут забрать счастье, здоровье, радость из семьи. Кроме того, день не подходит для похода в гости, так как можно лишиться удачи в финансовом плане. Запрещено стричь волосы. Подобное может спровоцировать мелкие неприятности.
Что можно делать 31 марта.
По традиции, в указанный день старались задобрить Домового, который просыпался после зимней спячки. Как правила миску с молоком, кусочек хлеба, конфеты или кашу оставляли на кухне в укромном месте.
Согласно приметам, на дождь указывают мелкие звезды на небе. В том случае, если прилетели лебеди, то ждали потепления. Птицы, вьющие гнезда на солнечной стороне, предупреждают о холодном лете.
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