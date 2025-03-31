Идеальная пора: Михалкова вручила аванс, Высоцкая и Кончаловский вышли в свет

Роскошные вечерние платья и дерзкие образы продемонстрировали звезды кино на прошлой неделе на синей ковровой дорожке престижной кинематографической премии «Ника». Юлия Снигирь надела платье-фантик, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — расслабленные брючные костюмы. Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко презентовали комедию «Актерище» о сложных отношениях суперзвезды и кинокритика. А в МХТ им. А. П. Чехова вручили «Премию Художественного театра». «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.
Снигирь в платье-фантике, Высоцкая и Кончаловский в парных образах.
В понедельник, 24 марта, точкой притяжения героев светской хроники на карте столицы стал театр «Маска». Там в этот вечер состоялась XXXVIII торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Триумфатором стал фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, о чем «Известия», которые были в числе зрителей, писали во время награждения победителей. Предшествовала вручению статуэток синяя ковровая дорожка, где звезды кино продемонстрировали образы для церемонии.
Юлия Снигирь выбрала для выхода черно-серебристое платье с эффектом фольги с ассиметричным верхом. Сама актриса пошутила, что оно похоже на фантик. В нем Юлия Снигирь блистала не только на дорожке, но и на сцене, когда поднималась туда за наградой за лучшую женскую роль в фильме «Мастер и Маргарита», от которой она, кстати, отказалась, как и потом ее муж Евгений Цыганов.
Черному предпочтение отдало большинство дам — Анна Пересильд, которая надела платье в пол с прозрачным корсетом, жена Юры Борисова Анна Шевчук, образ она дополнила изящной жемчужной нитью на шее, Елена Лядова, которая появилась в коротком твидовом платье с пышной юбкой, Александра Урсуляк — она надела блузку с перьями. На светлой стороне оказалась Равшана Куркова. Она появилась в белоснежном приталенном жакете и длинной юбке из легкой ткани. Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик, которая стала одной из ведущих церемонии, выбрала белое платье по фигуре с бантом на одно плечо. За цвет отвечала Анна Матисон. Она надела элегантное платье изумрудного цвета.
Отличилась Юлия Высоцкая, которая посетила вечер в компании супруга, президента Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрея Кончаловского. В прошлом году она появилась на ковровой дорожке премии в черном платье с глубоким декольте. В этот раз женственному образу она предпочла офисный стиль. Юлия надела свободный серый брючный костюм, дополнила образ расслабленно завязанным галстуком поверх голубой рубашки. Андрей Кончаловский, в отличие от других мужчин в строгих смокингах, тоже позволил себе более неформальный образ с брюками в спортивном стиле на шнуровке.
Светская премьера сериала «Актерище» с Нагиевым и Лапенко.
Тем же вечером в «Каро 11 Октябрь» проходила светская премьера комедийного сериала «Актерище». Это история непростых взаимоотношений суперзвезды и кинокритика. Вячеслав Третьяков — большая знаменитость, наслаждается вниманием к своей персоне и купается в лучах своей славы. До тех пор пока блогер-кинокритик Никита Кисляк не выпускает разгромную рецензию на его последний фильм. Звезда в бешенстве. Сначала Третьяков просит удалить обзор по-хорошему, а в ответ на отказ устраивает публичную драку и попадает во все новостные сводки. Теперь контракты разорваны, а репутация уничтожена. Единственный шанс реабилитироваться — забыть про гордость, найти общий язык с Кисляком и сыграть главную роль в его спектакле в провинциальном театре.
Гостями светской премьеры стали исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, которые редко выходят в свет. Чего не скажешь о молодой подруге Григория Лепса Авроре Киба, которую, напротив, всё чаще можно увидеть в сводах светской хроники. Показ также посетили солистка «Моя Мишель» Татьяна Ткачук и певица Bearwolf, актрисы Наталья Рудова, Елена Захарова, Ирина Безрукова, спортсменки Арина и Дина Аверины.
«Премия Художественного театра».
Под занавес прошлой недели, в пятницу, 28 марта, в стенах МХТ имени Чехова в третий раз состоялась церемония вручения «Премии Художественного театра». Награду присуждают деятелям искусств до 35 лет в семи основных номинациях — «Балет», «Опера», «Классическая музыка», «Литература», «Кино», «Театр», «Современная академическая музыка». Вручали статуэтки творческой молодежи их опытные коллеги.
— Так случилось, что я избалована призами: у меня есть практически все. Но я могу сказать, что до сих пор каждый воспринимаю как аванс, который надо оправдать и доказать, что это неслучайно. Я настоятельно рекомендую так относиться к любой своей победе. Это — аванс, отработайте, — обратилась к номинантам и лауреатам со сцены Анна Михалкова.
Актриса вручала награду за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» актрисе Даше Верещагиной. Александра Урсуляк — режиссеру Андрею Манику за спектакль «Три сестры». Среди других лауреатов — дирижер-постановщик оперы «Снегурочка», идущей на Новой сцене Большого театра, Иван Никифорчин, ведущая солистка балета МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Елена Соломянко, отмеченная за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро», автор романа «Там темно» Мария Лебедева, дирижер Артемий Великий (программа «Язык музыки. Голос» Московской государственной академической филармонии) и композитор триптиха для голоса и ансамбля «Песни цветов» Лидия-Мария Кошевая.