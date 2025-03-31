Идеальная пора: Михалкова вручила аванс, Высоцкая и Кончаловский вышли в свет

Тем же вечером в «Каро 11 Октябрь» проходила светская премьера комедийного сериала «Актерище». Это история непростых взаимоотношений суперзвезды и кинокритика. Вячеслав Третьяков — большая знаменитость, наслаждается вниманием к своей персоне и купается в лучах своей славы. До тех пор пока блогер-кинокритик Никита Кисляк не выпускает разгромную рецензию на его последний фильм. Звезда в бешенстве. Сначала Третьяков просит удалить обзор по-хорошему, а в ответ на отказ устраивает публичную драку и попадает во все новостные сводки. Теперь контракты разорваны, а репутация уничтожена. Единственный шанс реабилитироваться — забыть про гордость, найти общий язык с Кисляком и сыграть главную роль в его спектакле в провинциальном театре.