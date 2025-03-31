Times: Британия купит истребители F-35 у США, несмотря на угрозу их деактивации

Британия планирует закупить у американских производителей группу боевых самолетов F-35, несмотря на потенциальную возможность их блокировки со стороны Вашингтона при некоторых условиях. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на военный источник.
«Великобритания собирается реализовать многомиллиардную сделку по закупке американских истребителей вопреки европейским предупреждениям о том, что президент Трамп может вывести самолеты из строя», — следует из сообщения издания.
Уточняется, что Великобритания закупит F-35 вместо европейских истребителей Eurofighter Typhoon, к приобретению которых призывал один из крупнейших профсоюзов страны Unite, мотивируя это тем, что власти США могут деактивировать F-35 в определенной ситуации.
По информации газеты, закупка F-35 может позволить Британии интегрировать американские ядерные бомбы в свою авиацию.
Как сообщают источники, официальное одобрение подобного соглашения британским правительством ожидается в ближайшее время.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер призвал быть жестким с президентом США Дональдом Трампом на фоне тарифной угрозы США.