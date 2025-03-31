Постим котиков: старые песни Томаса Андерса и новая соул-звезда МиДи КваКва

Первый месяц весны вышел по-хорошему ностальгическим, но бодрящим. Новые релизы отправляли слушателей в путешествие «по волне моей памяти» в прошлые десятилетия, не теряя, впрочем, и актуальности. Порадовали и ветераны самых разных жанров от джаза до евродиско, и молодые таланты. «Известия» — о самых интересных музыкальных альбомах марта, которые вы могли пропустить.
Thomas AndersSings Modern Talking: The First Album.
Истошный девичий вопль «Томас, киса, ай лав ю!», раздавшийся в феврале 1990 года под крышей «Олимпийского», до сих пор отдается в ушах и сердцах россиян, разве что мужская половина поколения 1980-х втайне предпочитает в Modern Talking брутально хрипатого Дитера, а не волоокого «кису» Томаса. Легендарный, любимый и ненавидимый немецкий дуэт успел за прошедшие десятилетия собраться, вновь разбежаться и окончательно войти в историю поп-музыки. Но в 2025 году Томас Андерс внезапно решил заново записать — без Болена — все шесть альбомов группы. Вот первый вышедший в оригинальной форме ровно 40 лет назад в полной версии растянутый аж на три диска, с ремиксами и нон-стоп-миксом.
Слушайте … Sings Modern Talking: The 1st Album — Thomas Anders на Яндекс Музыке.
Как бы то ни было, Томас Андерс — вокалист почти идеальный, а к седьмому десятку его ангельский тембр приобрел и некоторую брутальность. Сами аранжировки почти не изменились, разве что барабаны задают темп чуть быстрее, да исчезла гипнотическая реверберация, столь любимая звукоинженером Modern Talking Луисом Родригесом. Для кого-то повод вспомнить молодость, для кого-то, возможно, неожиданное открытие в области поп-музыки. К тому же каноническая дискография группы, увы, исчезла с отечественных стриминговых сервисов, так что внезапный приступ ностальгии у Андерса предлагает вполне качественную замену.
MiDi KwaKwaMoonflower.
Немецкая дива с ганскими корнями и восхитительным именем МиДи КваКва исполняет музыку, которую скорее ожидаешь услышать от уроженки дикого американского юга — томный соул, пробирающий до печенок своей страстью. Тембр голоса МиДи и манера подачи материала заставляют вспомнить не больше и не меньше, чем саму Нину Симон.
Слушайте MOONFLOWER — MiDi KwaKwa на Яндекс Музыке.
Впрочем, при всей почтительности к традиции МиДи аранжирует свои песни вполне современно: тут слышны не только неосоул, но и более модерновые интонации РнБ XXI столетия. При этом в отличие от своих более именитых заокеанских коллег девушка держится ближе к британской школе, активно используя акустические инструменты и не злоупотребляя компьютерными спецэффектами. Акустическая гитара вообще превалирует на большинстве треков, и нельзя не отметить, что МиДи демонстрирует мастерское владение инструментом. Да и композиторским даром она явно не обделена — перед нами медленное, но верное появление настоящей звезды.
Vive la Fête!Les Sauvages.
Этот бельгийский дуэт, созданный аж в 1997 году экс-виолончелистом dEUS Дэнни Момменсом и встреченной им на вечеринке белокурой красоткой Эльс Пину, у нас почему-то относительно мало известен, что странно, учитывая избранную ими стилистику «реанимации 1980-х». На родине и во Франции они, впрочем, вполне себе звезды, а среди поклонников засветился даже покойный модельер Карл Лагерфельд. Мерный электронный бит, пульсирующий бас, спорадические взрывные гитарные риффы Момменса и несколько истеричный вокал Эльс стали фирменным знаком VlF еще в начале нулевых, верность себе дуэт сохраняет и сегодня.
Слушайте Les Sauvages — Vive la Fête на Яндекс Музыке.
Полноценного альбома с новым материалом группа не выпускала уже семь лет (довольно слабый сборник каверов на чужие песни и превосходный «концертник» с собственными не в счет). И вот наконец ЕР с пятью композициями (одна из них присутствует также в инструментальной версии). Вновь эстетика киберпанка, тексты про «дивный новый мир» и экстатические танцы под уханье батареи синтезаторов. Идеальный саундтрек для холодной весны.
Uzoritsa’Жила-была девица".
Уфимский квартет давно и успешно сочетает в своем творчестве фолк-традицию родного региона и современную электронику. В новом альбоме участницы вновь экспериментируют с драм-н-басом и более экзотическими стилями вроде афро-техно, соединяя с этими диковинными ритмами русские частушки и печальные народные песни о женской доле.
Слушайте Жила-была девица — Uzoritsa на Яндекс Музыке.
Флейты и жалейки здесь органично накладываются на звуки «синтетических» ударных, но самое главное — голоса вокалисток под руководством заслуженной артистки Башкортостана Полины Кобец. Эклектический подход в случае с «Узорицей» дает превосходные результаты — исключительной красоты музыка, полная вместе с тем танцевального задора.
Daniele Di Bonaventura, Arild AndersenRoots.
Патриарх скандинавского джаза, норвежский контрабасист и композитор Арильд Андерсен в особых представлениях не нуждается: вот уже более полувека он непременный участник самого разного рода проектов, тяготеющих, впрочем, в сторону авангарда. Он играл с такими легендами, как Дон Черри, Ян Гарбарек, Шейла Джордан, Карстен Даль, Маркус Штокхаузен. Последние несколько лет Андерсен увлечен новым проектом, «Арктическим дуэтом» с итальянским мультиинструменталистом Даниэлем Ди Бонавентурой, — вот после нескольких лет живых выступлений и студийный альбом.
Слушайте ROOTS — Daniele Di Bonaventura на Яндекс Музыке.
Состав инструментов для джаза необычен и минимален: контрабас Андерсена и бандонеон Бонавентуры. Сами композиции одновременно по-северному строги и полны средиземноморского тепла и даже, пожалуй, почти аргентинской страсти, хотя главного бандонеонного стиля, танго, оба музыканта отчетливо сторонятся. А в десятиминутной заглавной композиции внезапно появляются аккорды вступления к «флойдовской» Shine On You Crazy Diamond — идеальная музыка для вечерних поездок за городом.