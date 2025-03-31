Постим котиков: старые песни Томаса Андерса и новая соул-звезда МиДи КваКва

Истошный девичий вопль «Томас, киса, ай лав ю!», раздавшийся в феврале 1990 года под крышей «Олимпийского», до сих пор отдается в ушах и сердцах россиян, разве что мужская половина поколения 1980-х втайне предпочитает в Modern Talking брутально хрипатого Дитера, а не волоокого «кису» Томаса. Легендарный, любимый и ненавидимый немецкий дуэт успел за прошедшие десятилетия собраться, вновь разбежаться и окончательно войти в историю поп-музыки. Но в 2025 году Томас Андерс внезапно решил заново записать — без Болена — все шесть альбомов группы. Вот первый вышедший в оригинальной форме ровно 40 лет назад в полной версии растянутый аж на три диска, с ремиксами и нон-стоп-миксом.