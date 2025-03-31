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Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов женщину после землетрясения в Мандалае

Пострадавшая провела под завалами двое суток.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение. В результате погибло более десяти тысяч человек. Российские спасатели отправились на поиски выживших. Одной из них оказалась женщина, пролежавшая под завалами около двух суток, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели проводили поисковую операцию в ночи, рискуя жизнью. Поврежденные жилые здания крайне неустойчивы и могли рухнуть в любой момент. Однако спасателям все же удалось вызволить попавших в беду жителей.

«Пострадавшую женщину удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай», — отметили в пресс-службе.

Под завалами все еще остаются люди. По предварительным данным, возможное число жертв оценивается в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек.