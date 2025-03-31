Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов женщину после землетрясения в Мандалае

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение. В результате погибло более десяти тысяч человек. Российские спасатели отправились на поиски выживших. Одной из них оказалась женщина, пролежавшая под завалами около двух суток, сообщили в пресс-службе МЧС.