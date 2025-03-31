Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов женщину после землетрясения в Мандалае

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение. В результате погибло более десяти тысяч человек. Российские спасатели отправились на поиски выживших. Одной из них оказалась женщина, пролежавшая под завалами около двух суток, сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели проводили поисковую операцию в ночи, рискуя жизнью. Поврежденные жилые здания крайне неустойчивы и могли рухнуть в любой момент. Однако спасателям все же удалось вызволить попавших в беду жителей.
«Пострадавшую женщину удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай», — отметили в пресс-службе.
Под завалами все еще остаются люди. По предварительным данным, возможное число жертв оценивается в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек.