Календарь на 31 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный праздник разноцветных глаз, или День гетерохромии, отмечается по всему миру в последний день марта. Идея праздника — привлечь внимание к редкой и необычной особенности под названием гетерохромия — явлению, при котором радужная оболочка одного глаза отличается по цвету от другого. Иногда это проявляется в виде секторов разных цветов в одном и том же глазу. Врожденная гетерохромия обычно никак не сказывается на качестве зрения, но если этот признак появился с возрастом, он может быть симптомом заболевания глаз.