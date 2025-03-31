Календарь на 31 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

31 марта в мире отмечают День резервного копирования, также в этот день праздник у обладатели разноцветных глаз. Еще две даты связаны с Францией: в этот день в 1814 году русские войска взяли Париж, а спустя 75 лет в городе завершилось строительство Эйфелевой башни. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 31 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 31 марта.
* ~День резервного копирования~
31 марта во всем мире отмечают День бэкапа, или резервного копирования данных. Его цель — напомнить о том, что потеря информации может произойти внезапно и привести к серьезным последствиям. Инициаторами праздника выступил популярный форум Reddit. Дата накануне 1 апреля была выбрана не случайно: считается, что в День смеха в интернете под видом невинных приколов начинают особенно активно распространяться вирусы. Чтобы не потерять в один миг множество важных данных, лучше взять за правило делать резервную копию.
* ~День разноцветных глаз (День гетерохромии)~
Неофициальный праздник разноцветных глаз, или День гетерохромии, отмечается по всему миру в последний день марта. Идея праздника — привлечь внимание к редкой и необычной особенности под названием гетерохромия — явлению, при котором радужная оболочка одного глаза отличается по цвету от другого. Иногда это проявляется в виде секторов разных цветов в одном и том же глазу. Врожденная гетерохромия обычно никак не сказывается на качестве зрения, но если этот признак появился с возрастом, он может быть симптомом заболевания глаз.
* ~День Эйфелевой башни~
Еще один неофициальный праздник. Его дата приурочена к окончанию строительства Эйфелевой башни в Париже 31 марта 1889 года. Конструкция создавалась ко Всемирной выставке, она должна была продемонстрировать французские инженерные достижения и изначально задумывалась как временная. Башня имела большой успех среди публики, а вот французская интеллигенция считала ее уродливой, много критиковала проект и писала письма протеста. Однако спустя годы скептически настроенные парижане примирились с существованием этой архитектурной доминанты, и Эйфелева башня стала главным символом французской столицы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 марта в других странах.
День тако — Мексика. Тако — одна из самых популярных национальных закусок мексиканской кухни. Она представляет собой тортилью из кукурузной или пшеничной муки, на которую выкладывают различные начинки: мясные, рыбные, овощные. В День тако по всей стране устраиваются фестивали и гастрономические ярмарки. Считается, что чем больше видов тако попробуешь в этот день — тем лучше.
День работников химической промышленности — Туркмения. Праздник приурочен к запуску крупного предприятия — Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который производит минеральные удобрения и является драйвером химической промышленности в стране.
День моллюсков в ракушке — США. Изначально этот праздник запустили как гастрономический, однако он быстро сменил специфику, став экологическим. Задача даты — привлечь внимание к важности охраны моллюсков в природе.
Религиозные праздники 31 марта.
* День памяти Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Святой Кирилл родился в начале IV века в Иерусалиме. Родители воспитали его в благочестии. Когда юноша достиг совершеннолетия, то решил принять монашество. Святой Кирилл стал пресвитером, а затем — Иерусалимским патриархом. Он боролся с ересью, чем неоднократно навлекал на себя гнев недоброжелателей. Святой Кирилл прославился добрыми делами. Он спасал жителей Иерусалима от голода, распродав свое имущество. На протяжении всей свой жизни аскет и проповедник старался поднять значение Иерусалима в качестве центра всей христианской церкви.
Народные праздники и приметы 31 марта.
* Кирилл — Дери полоз.
Ко дню памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, на Руси был приурочен народный праздник. Название Дери полоз было связано с последними заморозками. Подтаявший за день снег по ночам замерзал и крестьяне частенько обдирали полозья о крепкий наст.
Считалось, что «На Кирилла и спереди, и сзади — зима». Эта поговорка означала, что весна еще не окончательно вступила в свои права, и мороз еще может ударить.
Приметы.
* Если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха — апрель будет теплый и лето — не за горами.
Какие исторические события произошли 31 марта.
* 1770 год — английский мореплаватель Джеймс Кук завершил исследование Новой Зеландии: убедившись, что суша представляет собой остров, он плывет на запад — к Австралии.
Дни рождения и юбилеи 31 марта.
* В 1596 году родился Рене Декарт — французский философ, математик и физик, положивший начало аналитической геометрии.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Александру Збруеву — актеру театра и кино, исполнителю ролей в фильмах «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться».