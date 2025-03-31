С 1 апреля перестанет снижаться курс доллара. Что будет с рублём

— Тем не менее мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортёров начнёт более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года. Таким образом, текущий оптимизм в отношении рубля может постепенно сходить на нет, поэтому мы склонны полагать, что в апреле рубль возобновит тенденцию к ослаблению, — добавила Наталия Пырьева.