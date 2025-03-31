Юрист Кравец: с 1 апреля на Украине утратят силу старые отсрочки от мобилизации

1 апреля на Украине прекратят действие предыдущие освобождения от призыва, что, по мнению руководителя юридической ассоциации «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, позволит военкоматам значительно превысить установленные нормы по мобилизации. Слова юриста передает украинское издание «Страна».
Юрист пояснил, что компании, не оформившие вовремя специальный статус для своих работников, больше не смогут сохранять за ними право на отсрочку, что существенно расширит круг потенциальных призывников.
«Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода “окно возможностей”, то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — пояснил юрист.
Ранее украинский суд вынес оправдательный приговор военному комиссару, не выполнившему план по мобилизации. Так, работник ТЦК мобилизовал только 10 мужчин из 40 необходимых по плану.