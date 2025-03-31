Загадка родословной: Учёные нашли гибриды кроманьонца и неандертальца

Всем известно, что некоторые из людей, живущих в XXI столетии, несут в себе гены не только человека разумного (Homo sapiens), но и неандертальца. Однако предположение о скрещивании двух разных видов людей до сих пор оставалось лишь предположением. После открытия учёными пещеры Тиншемет можно с уверенностью говорить, что кроманьонцы (они же Homo sapiens) и неандертальцы — это один и тот же вид людей, отличающихся друг от друга внешним видом. Ну примерно так же, как белокурый и бородатый высокий обитатель Скандинавии отличается от африканского пигмея. В биологии главным критерием вида считается способность особей скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство. Именно с таким потомством и столкнулись археологи в пещере Тиншемет.