В Мандалае сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов живую женщину

В зоне землетрясения в Мандалае сотрудники МЧС России спасли женщину, находившуюся под завалами более двух суток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшую обнаружили поисковые собаки кинологического расчета, после чего началась сложная спасательная операция, проводившаяся совместно с китайскими специалистами. Доступ к женщине был сильно затруднен, и разбор завалов занял около восьми часов.
Как уточнили в пресс-службе, работы велись в ночное время в условиях повышенной опасности. Операцию осложняли масштабные разрушения, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, согласно данным метеорологической службы Таиланда. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек.
Руководитель российского сводного отряда Сергей Воронцов ранее заявлял, что под завалами могут оставаться живые люди, и поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме.