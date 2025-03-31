Александр Овечкин забил 890-й гол в карьере, приблизившись к рекорду Гретцки

Для Овечкина этот гол стал 890-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это ещё один шаг к достижению снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы. Таким образом, российский форвард приблизился к рекорду на четыре гола, что укрепляет его позиции в исторической таблице. Всего россиянин набрал в этой встрече три очка (гол и две передачи).