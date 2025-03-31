«Автостат»: в России на 33% вырос спрос на подержанные Bentley и Rolls-Royce

Российский рынок поддержанных автомобилей премиум-класса показал значительный рост в феврале 2025 года. Так, подобные продажи выросли на 33%. Об этом следует из данных агентства «Автостат».
В течение последнего зимнего месяца россияне купили 176 подержанных люксовых автомобилей, что существенно больше, чем в феврале 2024-го (133 единицы) и январе текущего года (150 единиц). Специалисты подчеркивают, что положительная динамика на этом сегменте рынка наблюдается с лета 2024 года.
Среди самых популярных марок на вторичном рынке премиальных авто лидирует Bentley с долей 41% (73 проданных автомобиля). За ним следуют Rolls-Royce (34 машины) и Maserati (30 машин). Также в феврале было продано 22 Lamborghini, 11 Ferrari и 5 Aston Martin.
Аналитики также выделили наиболее востребованные модели: Bentley Continental GT (34 продажи), Bentley Bentayga (22), Maserati Levante (17), Lamborghini Urus (16) и Rolls-Royce Cullinan (14). Эти данные подтверждают устойчивый спрос на роскошные автомобили среди российских покупателей.
Ранее KP.RU писал о снижении продаж новых автомобилей. Так, В феврале 2025 года впервые за 10 лет было продано меньше машин, чем в январе (на 12%).