«Автостат»: в России на 33% вырос спрос на подержанные Bentley и Rolls-Royce

В течение последнего зимнего месяца россияне купили 176 подержанных люксовых автомобилей, что существенно больше, чем в феврале 2024-го (133 единицы) и январе текущего года (150 единиц). Специалисты подчеркивают, что положительная динамика на этом сегменте рынка наблюдается с лета 2024 года.